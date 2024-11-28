Adana'da dev kaya parçası evlerin üstüne düştü
Adana'nın Feke ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Yamaçtan kopan "dev" kaya parçaları, iki eve isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken evlerde hasar oluştu.
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Adana'nın Feke ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Uğurlubağ Mahallesi'nin Uçuk mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, yamaçtan kopan "dev" kaya parçaları yuvarlandı. Ağaçlara da zarar veren kaya parçası, Gülsüm Taşoğlu ve İbrahim Çelen'e ait iki eve isabet etti.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evlerde hasar oluştu.
Kaya parçalarının bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı