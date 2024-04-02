Adana'da feci kaza!

Kaza, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşandı. Kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da feci kaza!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Kaza, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde  yaşandı. 

Ferhat Poyraz yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.Kazada takla atan motosikletin sürücüsü Ferhat Poyraz ile motosiklette bulunan Ali Algün savrularak kaldırıma düştü.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Poyraz ve Algün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alarak kaza yerine giden ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Site yöneticiliği kavgasında 11 kişi yaralandı!Site yöneticiliği kavgasında 11 kişi yaralandı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Adana # adana # motosiklet # trafik kazası
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
Küçükçekmece’de bıçaklı kavga!
Küçükçekmece’de bıçaklı kavga!
Siirt'te yasa dışı slogan atan DEM Partililer gözaltına alındı!
Siirt'te yasa dışı slogan atan DEM Partililer gözaltına alındı!
Adana'da feci kaza!
Adana'da feci kaza!
ABD Yönetimi: "İsrail de kendini savunmalı" dedi ve 900 kiloluk bombalar göndermeyi onayladı!
ABD Yönetimi: "İsrail de kendini savunmalı" dedi ve 900 kiloluk bombalar göndermeyi onayladı!
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu DEM Parti'nin istediği o maddeyi yerine getireceğini açıkladı | ULUSAL HABER Ekrem İmamoğlu DEM Parti'nin istediği o maddeyi yerine getireceğini açıkladı | ULUSAL HABER Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?