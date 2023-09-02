Adana'da filmleri aratmayan olay! Cenazeler karıştı

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde oturan böbrek yetmezliği hastası Mahmut Paşa Gümüş, 28 Ağustos'ta rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı. Üç gün tedavi gören Gümüş, öldü. Gümüş’ün ailesi 31 Ağustos sabahı cenazelerini almak için hastane morguna geldi. Aile, cenazelerini kontrol etmeden teslim alıp defin için Buruk Mezarlığı'na götürdü.

ADANA'DA FİLMLERİ ARATMAYAN OLAY! CENAZELER KARIŞTI

Cenaze, yıkanması için açıldığı sırada Gümüş’ün yeğeni Veysel Gümüş, ölen kişinin amcasının olmadığını ve kadın cenazesi olduğunu fark etti. Hastane morguyla iletişime geçen Gümüş, yanlış aldıkları cenazeyi geri hastane morguna götürdü. Burada görevlilerle tartışan Gümüş, amcasının cenazesini alarak Buruk Mezarlığı'nda defnetti.

Olay günü morg görevlilerinin ‘4 tane cenaze var. Cenazenizi hemen alın’ diyerek teşhis ettirmeden kendilerine verdiğini öne süren Veysel Gümüş, "Cenazemizi alıp mezarlığa getirdik. Yıkanacağı zaman kadın cenazesi olduğunu fark ettik. Yanlış cenazeyi geri morga götürdük. Oradaki görevlilerle tartıştık. Karışıklık nedeniyle 1500 kişi cenazemizi saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ben buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Lütfen müfettiş gönderin. Bizim amcamız yoğun bakımdayken göstermediler. Amcamız öldü cenazesini göstermediler. Hastane görevlilerinden şikayetçiyim” dedi.