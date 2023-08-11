Adana'da kavga ettiği şahsı bıçakla öldüren saldırgan kendi hayatına son verdi

Adana'da Doğan Zöhre ve Onur Demir arasında kavga çıktı. Kavgada Zöhre, Demir'i bıçaklayarak öldürdü. Zöhre'nin cesedi cinayeti işlediği yerin yaklaşık bir kilometre uzağında bulundu. Zöhre'nin tabancayla kendi hayatına son verdiği belirtildi.

Adana'da kavga ettiği şahsı bıçakla öldüren saldırgan kendi hayatına son verdi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırgan kendi hayatına da son verdi.

Alınan bilgiye göre, Karslılar Mahallesi'nde Doğan Zöhre ile Onur Demir arasında kavga çıktı.

Zöhre, Demir'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bu arada polis ekipleri, olay yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında tabancayla yaşamına son verdiğini belirledikleri Zöhre'nin cesedini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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