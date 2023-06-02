Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 01 DCS 91 plakalı minibüs sürücüsü, karşı yönden gelen 01 EGJ 69 plakalı belediye otobüsünün önüne aniden çıktı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki çalılık alana savruldu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.