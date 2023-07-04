Adana'da maganda terörü sonucu 11 yaşındaki çocuk öldü

Adana'nın Karataş ilçesinde, tabancayla rastgele ateş edilmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da maganda terörü sonucu 11 yaşındaki çocuk öldü
Süleyman Daban Süleyman Daban

İddiaya göre, 11 yaşındaki Aydın Kılınç, 29 Haziran'da ailesiyle sahil kenarında vakit geçirdiği sırada boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Karataş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri, tabancayla çevreye rastgele ateş ettiği belirlenen H.Ş'yi (44) gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # adana # maganda # terör
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