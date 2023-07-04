Adana'da maganda terörü sonucu 11 yaşındaki çocuk öldü

İddiaya göre, 11 yaşındaki Aydın Kılınç, 29 Haziran'da ailesiyle sahil kenarında vakit geçirdiği sırada boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Karataş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri, tabancayla çevreye rastgele ateş ettiği belirlenen H.Ş'yi (44) gözaltına aldı.