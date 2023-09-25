Adana’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı!

Adana otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Adana’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı!
Adana’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı!
Editör: Süleyman Daban

Adana’da kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçuruma uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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