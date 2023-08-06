Adana'da sokaklar bomboş! Resmen terk edilmiş şehre döndü

Eyyam-ı Bahur sıcakları, Türkiye'yi etkisi altına almış durumda. Hafta ortasından bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, hafta sonunda da yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana da Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altında. Kentte sabah saatlerinde bile hava sıcaklığı oldukça yüksek.

Aşırı nem ile birleşen havada Adanalılar nefes almakta bile güçlük çekiyor. Kentte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulmuş durumda.

Yüksek sıcaklarda vatandaşlar çareyi şehri terk etmekte buldu. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde ne araç ne de insan görünmüyor.

Sıcaktan bunalan Adanalılar ya yaylaya ya da denize gittiği için sokak ve caddeler bomboş kaldı.

Araç sesinden durulmayan caddeler şimdi sessizliğe büründü.