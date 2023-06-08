Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yük treni bir kişiye çarptı. Trenin çarptığı kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Yüreğir'de yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Arda Özkarlıoğlu'na (17) yük treni çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özkarlıoğlu, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıŞanlıurfa'da korkunç kaza Arabaya sprey boyayla aşk mesajı yazıldı Sivas'ta baraj taştı Sarıkamış'ta tır devrildi