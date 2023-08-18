Adıyaman polisinden uyuşturucu operasyonu!

Adıyaman’da polis ekipleri Sincik-Malatya yolu üzerinde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu bulundu.

Adıyaman polisinden uyuşturucu operasyonu!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sincik Malatya yolu üzerinde daha önceden analiz çalışmaları ile takibi yapılan 33 plakalı aracı, Sincik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışma ile durdurdu.

UYUŞTURUCU TACİRLERİ YAKALANDI!

İ.H.K., F.K., N.M. ve İ.T. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, 4 parça halinde 505 gram metamfetamin maddesi, 55 bin 735 TL para, 1 adet tabanca ve 15 adet fişek basılı ve tabancaya takılı halde şarjör, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 adet sentetik ecza, 200 Euro ele geçirildi.
Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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