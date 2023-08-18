Adıyaman'da ki kazada oğlu ve eşiyle birlikte hayatını kaybetmişti! Karabük'te toprağa verildi

Adıyaman’daki trafik kazasında oğlu, eşi ve kayınvalidesiyle birlikte hayatını kaybeden Sefa Eken, memleketi Karabük’te kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Adıyaman'da ki kazada oğlu ve eşiyle birlikte hayatını kaybetmişti! Karabük'te toprağa verildi
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Önceki gün Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen kazada Sefa Eken yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çelik'in kullandığı 06 CIR 664 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Adıyaman'da ki kazada oğlu ve eşiyle birlikte hayatını kaybetmişti! Karabük'te toprağa verildi - Resim : 1

EŞİ VE ÇOCUĞU İLE KAYINVALİDESİ İSE AKSARAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ!

Kazada sürücü ile birlikte Eren Eken, Cansu Eken ve Cansu Güler hayatını kaybetti. İşlemleri tamamlanan Sefa Eken’in cenazesi memleketi Karabük’e gönderildi. Eken için Yeşil Mahalle Yeşil Camiinde tören düzenlendi.
Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eken'in naaşı Küpler Aile Mezarlığında toprağa verildi. Eken'in eşi ve çocuğu ile kayınvalidesi ise Aksaray'da toprağa verildi.
Törene Eken'in yakınlarının yanı sıra Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, KARDEMİR çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'da ki kazada oğlu ve eşiyle birlikte hayatını kaybetmişti! Karabük'te toprağa verildi - Resim : 2

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