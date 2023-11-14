Adıyaman'da NATO Boru Hattı'nda Patlama

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremden sonra aktif olmayan NATO Boru Hattı'nda patlama meydana geldi.

Adıyaman'da NATO Boru Hattı'nda Patlama
Son Güncelleme:

Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde boru hattında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlama sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra NATO yetkilileri gelerek boru hattında incelemelerde bulundu. Yetkililer, hattın aktif olmadığını belirterek, hat içinde temizlik ve boşaltma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

NATO boru hattı üzerinde bulunan konteyner kaldırılarak boru hattı açılıp yetkililer tarafından tamiratı yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri boru hattında ortaya çıkan ve ana yola akan motorini temizleyerek kapanan yolu trafiğe açtı.

Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu.

# Adıyaman
Çok Okunanlar
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dünya'nın En İlginç Stadyumları!
Dünya'nın En İlginç Stadyumları!
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
Öne Çıkanlar MİT'ten Nefes Kesen Operasyon! | Ulusal Haber #MİT #TerörleMücadele #TSK #Mehmetçik #Ulusal MİT'ten Nefes Kesen Operasyon! | Ulusal Haber #MİT #TerörleMücadele #TSK #Mehmetçik #Ulusal Dünya'nın En İlginç Stadyumları! Dünya'nın En İlginç Stadyumları!