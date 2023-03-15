Adıyaman'da sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da konteyner suya kapıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp
Vali Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Açıklamayı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptı.
Vali Hatipoğlu, Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Kentteki yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olarak sürmesi bekleniyor.
AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.
Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da AFAD ekiplerinin görevlendirildiği ve gelişmelerin takip edildiği bildisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı