Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı

Siirt'te psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan bir hastasının şiddetine maruz kaldı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya doktor Çakan'ı ziyaret etti.

Adli ve İdari Soruşturma Başlatıldı
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Siirt'te bir hastasının fiziksel şiddetine maruz kalan psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan'ı Vali ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Kemal Kızılkaya, şiddet olayı sonrasında Uzman Dr. Çakan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dr. Çakan ile görüşen Kızılkaya, daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve Başhekim Uzman Dr. Çağdaş Kaynak'tan da bilgi aldı.

Saldırgan gözaltına alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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