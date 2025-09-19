AFAD açıkladı: Osmaniye'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçülürken, sarsıntı 19 Eylül 2025 saat 00:15:31’de kaydedildi. Depremin merkez üssü Kadirli ilçesi olarak açıklanırken, yerin 6.96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Enlem ve boylam bilgileri ise 37.35833 N – 36.23472 E olarak paylaşıldı.