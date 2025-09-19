AFAD açıkladı: Osmaniye'de deprem

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre deprem yerin 6.96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçülürken, sarsıntı 19 Eylül 2025 saat 00:15:31’de kaydedildi. Depremin merkez üssü Kadirli ilçesi olarak açıklanırken, yerin 6.96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Enlem ve boylam bilgileri ise 37.35833 N – 36.23472 E olarak paylaşıldı.

osmaniye deprem AFAD
