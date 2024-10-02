AFAD duyurdu: Konya'da deprem

Konya'da gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın son depremler verilerine göre, deprem saat 00.56'da ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Mert Sagit Mert Sagit
AFAD duyurdu: Konya'da deprem
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AFAD'ın verilerine göre, Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.56 sularında ve yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliği takip ettiklerini ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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