AFAD duyurdu: Konya'da deprem
Konya'da gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın son depremler verilerine göre, deprem saat 00.56'da ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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AFAD'ın verilerine göre, Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.56 sularında ve yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliği takip ettiklerini ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2024-10-02
Saat:00:54:00 TSİ
Enlem:38.11056 N
Boylam:32.60778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/JChbyZNivX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi