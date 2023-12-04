AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu? 4 Aralık Günü Son Depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesinin kaydettiği son depremler her zaman internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Bu depremlerin bir kısmı hissedilmezken bir kısmı da insanlar tarafından hissedilebilmektedir. Her yaştan insan Türkiye'de en son nerede deprem olduğunu bilmek istemektedir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4 Aralık günü hangi illerde deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER

04-12-2023 09:03:47 38.3322 37.5733 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 611615

04-12-2023 08:10:05 39.6278 40.6442 7.21 ML 1.7 Tercan (Erzincan) 611614

04-12-2023 07:55:38 38.5544 37.3728 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 611613

04-12-2023 07:45:21 38.3694 37.5847 7.03 ML 2.0 Darende (Malatya) 611612

04-12-2023 07:42:04 38.2222 37.1597 7.27 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 611611

04-12-2023 07:08:08 37.8294 36.3214 7 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 611610

04-12-2023 06:50:24 38.1086 36.9706 12.58 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 611599

04-12-2023 06:32:01 38.3281 27.1908 7.31 ML 1.8 Buca (İzmir) 611601

04-12-2023 06:28:36 38.0917 36.9353 7.08 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 611600

04-12-2023 06:23:49 38.3364 27.1792 7.57 ML 1.3 Gaziemir (İzmir) 611602

04-12-2023 06:13:26 37.7194 35.45 7 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri) 611603

04-12-2023 04:55:34 38.2847 38.6531 7.01 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 611605

04-12-2023 04:54:13 38.2822 38.6525 7 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 611604

04-12-2023 04:40:10 38.3714 37.5922 6.97 ML 1.5 Darende (Malatya) 611607

04-12-2023 04:38:33 38.3514 37.3856 7.09 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 611606

04-12-2023 03:57:20 40.6839 27.4675 7 ML 2.1 Marmara Denizi - [09.74 km] Marmara (Balıkesir) 611608

04-12-2023 03:45:52 40.7742 31.0364 7.03 ML 1.0 Gölyaka (Düzce) 611609

04-12-2023 03:15:04 37.7756 36.3086 7.15 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) 611598

04-12-2023 02:34:24 37.5172 37.1764 7 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 611596

04-12-2023 02:27:11 38.0503 36.5528 7.12 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 611597

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.04 08:10:05 39.6568 40.6230 18.3 -.- 2.0 -.- OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2023.12.04 07:55:40 38.4062 37.4058 3.2 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 07:45:22 38.4288 37.5635 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.04 07:42:04 38.2953 37.1177 1.1 -.- 1.7 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 07:08:08 37.8497 36.3385 11.9 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 06:50:23 38.1100 36.9918 8.0 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 06:32:01 38.3605 27.1953 7.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.12.04 06:28:36 38.1022 36.9690 5.0 -.- 2.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 06:23:49 38.3367 27.1828 9.2 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.12.04 06:13:26 37.6562 35.4282 11.3 -.- 1.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.12.04 05:03:38 38.2758 37.7067 9.5 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.04 04:55:32 38.3107 38.6750 5.0 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2023.12.04 04:54:15 38.3728 38.6623 10.1 -.- 1.4 -.- ERENLI-(MALATYA) İlksel

2023.12.04 04:40:12 38.4068 37.5565 5.4 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.04 04:38:33 38.3787 37.4375 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 04:24:09 40.5913 29.1192 2.8 -.- 1.1 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.12.04 04:18:44 40.4413 29.2067 4.9 -.- 1.0 -.- CIHATLI-GEMLIK (BURSA) İlksel

2023.12.04 03:57:20 40.7072 27.5095 9.7 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.04 03:45:52 40.7975 31.0560 10.1 -.- 1.3 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2023.12.04 03:15:04 37.7883 36.2755 5.7 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 03:13:00 36.3283 25.2458 14.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.04 02:54:48 38.7028 37.5838 1.7 -.- 0.9 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.04 02:34:25 37.4812 37.1268 9.0 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 02:33:49 37.0213 28.1507 2.0 -.- 1.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel

2023.12.04 02:27:09 38.1733 36.7035 6.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 01:40:18 35.4835 27.1918 8.3 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ İlksel

2023.12.04 01:36:11 38.3552 37.3708 8.9 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 01:29:57 38.1338 36.4130 11.9 -.- 1.2 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.04 01:19:35 40.8580 31.7643 8.2 -.- 2.0 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel

2023.12.04 01:06:37 37.0465 28.2613 13.1 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.04 00:50:34 36.0172 29.7667 5.0 -.- 1.7 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2023.12.04 00:07:30 37.9928 36.1228 7.2 -.- 2.2 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel