AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Bugün Nerede Deprem Oldu? 20 Aralık 2023 Günü Son Depremler...

Türkiye’de yaşanan tüm depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetmektedir. Bu yaşanan depremler her gün dakikası dakikasına kaydedilip kamuoyu ile paylaşmaktadır. Peki 21 Aralık 2023 günü nerede deprem oldu? Bazen düşük şiddetli olduğu için hissedilmese de o depremleri de AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine girmektedir. Bugün nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesinin 21 Aralık 2023 günü kaydettiği son depremler…

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

20-12-2023 09:12:58 39.8114 40.9392 15.29 ML 2.7 Palandöken (Erzurum) 613420

20-12-2023 08:34:31 40.0386 38.9747 6.62 ML 1.2 Refahiye (Erzincan) 613419

20-12-2023 08:09:23 36.0883 28.1117 6.83 ML 1.6 Akdeniz - [60.32 km] Marmaris (Muğla) 613418

20-12-2023 07:48:20 39.6494 27.8331 5.49 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir) 613417

20-12-2023 07:43:41 38.5761 39.6019 7.06 ML 1.3 Maden (Elazığ) 613416

20-12-2023 07:24:35 39.6525 27.855 11.75 ML 1.3 Karesi (Balıkesir) 613414

20-12-2023 07:21:27 39.6444 27.8369 6.92 ML 3.6 Altıeylül (Balıkesir) 613413

20-12-2023 07:09:29 41.87 42.1811 5.44 ML 1.7 Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [46.30 km] Borçka (Artvin) 613415

20-12-2023 06:41:29 40.4894 27.5183 6.65 ML 1.3 Marmara Denizi, Avşa Adası, Marmara (Balıkesir) 613412

20-12-2023 06:39:10 39.3594 28.3589 7.07 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir) 613411

20-12-2023 06:29:12 38.0717 36.7528 4.78 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 613410

20-12-2023 05:55:47 38.1719 38.4611 7.07 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 613394

20-12-2023 05:48:23 37.9492 36.2661 11.55 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 613393

20-12-2023 05:42:38 38.8514 32.7725 5.32 ML 1.0 Cihanbeyli (Konya) 613392

20-12-2023 05:34:02 38.0347 37.6706 7.17 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 613395

20-12-2023 05:12:45 37.6642 29.8094 6.98 ML 1.0 Yeşilova (Burdur) 613386

20-12-2023 04:54:00 37.8828 27.5417 7.01 ML 1.1 Germencik (Aydın) 613374

20-12-2023 04:46:32 40.2228 27.8414 7.09 ML 1.1 Bandırma (Balıkesir) 613375

20-12-2023 04:42:38 37.8372 36.2436 7 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 613377

20-12-2023 04:38:20 38.3686 39.1039 7 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 613378

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.20 09:32:23 36.1812 36.0337 5.0 -.- 2.1 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.12.20 09:12:57 39.8125 40.9000 7.7 -.- 2.9 -.- BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2023.12.20 07:24:35 39.6640 27.9333 5.0 -.- 1.6 -.- KOSELER-(BALIKESIR) İlksel

2023.12.20 07:21:26 39.6507 27.8530 6.3 -.- 3.7 3.5 BALIKESIR İlksel

2023.12.20 06:41:29 40.4810 27.5512 6.0 -.- 1.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel

2023.12.20 06:39:10 39.3292 28.3972 8.0 -.- 2.1 -.- YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.12.20 06:29:12 38.1143 36.7768 3.7 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 05:42:37 38.8990 32.7773 16.9 -.- 1.1 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2023.12.20 04:54:00 37.9245 27.5580 5.0 -.- 1.4 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) REVIZE01 (2023.12.20 04:54:01)

2023.12.20 04:46:32 40.2297 27.8053 6.5 -.- 1.1 -.- KILLIK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2023.12.20 04:42:37 37.7742 36.2108 5.0 -.- 2.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.20 03:48:59 38.4668 37.4265 12.3 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.20 03:46:59 36.5610 36.4020 2.1 -.- 1.9 -.- KARAMAGARA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.20 03:39:51 38.3550 37.4450 5.2 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 03:35:07 38.3713 37.4415 2.0 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 02:50:29 37.3178 26.9777 3.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.20 02:35:32 38.2973 38.1553 5.8 -.- 1.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2023.12.20 02:29:06 37.4580 37.1890 5.3 -.- 1.9 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 02:14:09 38.0068 36.3072 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.20 01:28:53 37.2113 36.9585 5.0 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.20 01:24:22 36.2662 36.2973 5.0 -.- 1.4 -.- MELEKLI-(HATAY) İlksel

2023.12.20 01:15:33 39.3087 28.3532 3.1 -.- 1.7 -.- HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2023.12.20 01:15:03 37.0072 36.3142 5.0 -.- 1.6 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel

2023.12.20 00:25:46 38.3038 38.2698 6.8 -.- 1.8 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel