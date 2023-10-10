AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler... 10 Ekim'de hangi illerde deprem oldu? Hangi depremler hissedildi?

Dünyada her an çok sayıda deprem olmaktadır. Bu depremlerin bir kısmı hissedilebilirken bir kısmı ise hissedilmeyecek büyüklüktedir. Dolayısıyla Türkiye'de de çok sayıda insan hangi şehirlerde deprem olduğunu öğrenmek istemektedir. Özellikle son gerçekleşen birkaç depremden sonra Türkiye'de çok sayıda insan hangi illerde deprem olduğunu merak etmektedir. Peki, 10 Ekim'de Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre hangi illerde deprem oldu?

10 EKİM 2023 GÜNÜ AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

10-10-2023 08:31:25 37.919 26.598 7.02 ML 1.7 Ege Denizi - [30.14 km] Seferihisar (İzmir) 605837

10-10-2023 08:24:27 38.885 37.393 6.98 ML 2.5 Gürün (Sivas) 605836

10-10-2023 06:16:37 38.074 38.809 7.13 ML 1.8 Pütürge (Malatya) 605835

10-10-2023 05:36:30 38.278 38.284 11.5 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 605827

10-10-2023 05:22:21 41.169 34.403 10.84 ML 2.1 Kargı (Çorum) 605828

10-10-2023 04:30:10 38.306 36.183 7.01 ML 1.7 Tufanbeyli (Adana) 605829

10-10-2023 03:59:56 38.181 37.925 12.38 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 605830

10-10-2023 03:35:39 37.834 26.998 7 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.56 km] Kuşadası (Aydın) 605831

10-10-2023 02:41:23 38.049 37.511 7 ML 3.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 605825

10-10-2023 02:37:09 37.834 27.017 6.92 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.89 km] Kuşadası (Aydın) 605832

10-10-2023 02:35:56 36.256 36.069 7.07 ML 2.4 Antakya (Hatay) 605826

10-10-2023 02:29:00 38.252 38.166 7.04 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 605833

10-10-2023 02:23:18 37.837 36.633 7 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605834

10-10-2023 02:04:56 37.827 26.993 6.76 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.04 km] Kuşadası (Aydın) 605824

10-10-2023 02:00:58 37.794 26.987 6.92 ML 2.0 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [22.66 km] Kuşadası (Aydın) 605812

10-10-2023 01:57:59 37.83 26.992 7 MW 3.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın) 605811

10-10-2023 01:33:59 36.017 36.046 3.37 ML 1.6 Yayladağı (Hatay) 605823

10-10-2023 01:33:14 35.934 36.018 3.13 ML 1.8 Yayladağı (Hatay) 605822

10-10-2023 01:09:32 39.373 26.24 6.1 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.18 km] Ayvacık (Çanakkale) 605821

10-10-2023 00:56:56 36.585 28.694 7.01 ML 1.6 Akdeniz - [14.42 km] Ortaca (Muğla) 605820

10-10-2023 00:51:31 38.218 37.697 7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 605819

10-10-2023 00:08:30 39.39 26.262 7 ML 1.1 Ege Denizi - [12.54 km] Ayvacık (Çanakkale) 605818

10 EKİM İÇİN KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.10 08:31:25 37.9218 26.6053 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2023.10.10 08:24:27 38.8558 37.4303 5.0 -.- 2.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2023.10.10 07:14:35 38.5427 27.6653 12.9 -.- 1.6 -.- IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA)

2023.10.10 06:16:37 38.0355 38.7890 7.7 -.- 1.9 -.- YANDERE-PUTURGE (MALATYA)

2023.10.10 05:36:29 38.2575 38.2460 5.0 -.- 2.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2023.10.10 05:22:23 41.1765 34.3770 5.6 -.- 2.1 -.- DEREKOY-KARGI (CORUM)

2023.10.10 04:30:10 38.3385 36.1658 1.9 -.- 1.7 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI)

2023.10.10 03:59:56 38.2127 37.9262 5.0 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.10 03:35:37 37.7290 26.9653 23.2 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2023.10.10 02:41:24 38.0442 37.5233 5.3 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.10 02:37:08 37.7908 26.9847 11.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.10.10 02:35:56 36.2222 36.1428 11.0 -.- 2.3 -.- ODABASI-(HATAY)

2023.10.10 02:29:01 38.3532 38.1890 8.9 -.- 1.7 -.- FATIH-(MALATYA)

2023.10.10 02:23:20 37.7850 36.6267 7.6 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.10 02:17:12 37.8032 26.9890 7.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.10.10 02:04:55 37.8342 26.9842 3.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.10.10 02:00:58 37.7978 26.9578 7.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2023.10.10 01:57:59 37.7975 26.9412 12.1 -.- 3.8 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2023.10.10 01:33:16 36.0677 36.0548 4.5 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-(HATAY)

2023.10.10 01:26:19 37.8850 27.4563 9.0 -.- 1.3 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)

2023.10.10 01:09:31 39.3885 26.2237 8.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.10.10 00:56:57 36.6250 28.7453 5.3 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2023.10.10 00:51:31 38.2275 37.7215 1.4 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)