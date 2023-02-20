AFAD'dan vatandaşlara önemli çağrı: "Kuru gıda ve hijyen malzemeleri yardımlarının devam etmesini istirham ediyoruz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 156'ya yükseldiğini duyuran Yunus Sezer, şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntının da yaşandığını belirtti.

AFAD'DAN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada depremin ilk gününden bu yana büyük bir seferberlik gösteren vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Beslenme konusunda da 50 milyon 750 bin sıcak yemek dağıtıldığını belirten ve yapılan yardımlar ile ilgili konuşan Sezer, "Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz." dedi.