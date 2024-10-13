Afyon'da 4.4 büyüklüğünde deprem: Daha büyük sarsıntıların habercisi mi?

Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik bir uyarı geldiAfyonkarahisar'ın genel saatinde 03.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ) internet sitesindeki yer alan verilerine göre, 10.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Dr. Ercan'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde: "AFYON-Sinanpaşa sarsımın boğluğunda 03,14'teki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2'lik bir depreme gebedir. Kaplıcalar,kızık alanlarının(jeotermal) kırıklarının diriliğini gösterir. Sağlam sağlam yapı."