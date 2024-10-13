Afyon'da 4.4 büyüklüğünde deprem: Daha büyük sarsıntıların habercisi mi?

Afyonkarahisar'ın genel saatinde 03.14 sularında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Afyon'da 4.4 büyüklüğünde deprem: Daha büyük sarsıntıların habercisi mi?
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Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik bir uyarı geldiAfyonkarahisar'ın genel saatinde 03.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ) internet sitesindeki yer alan verilerine göre, 10.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Dr. Ercan'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde: "AFYON-Sinanpaşa sarsımın boğluğunda 03,14'teki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2'lik bir depreme gebedir. Kaplıcalar,kızık alanlarının(jeotermal) kırıklarının diriliğini gösterir. Sağlam sağlam yapı."

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