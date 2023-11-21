Afyonkarahisar'da 2 Kardeş Soba Gazından Zehirlenerek Öldüler

Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da 2 Kardeş Soba Gazından Zehirlenerek Öldüler
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Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Alcalı köyünde yaşayan Mehmet Ünlü, çocukları Şükriye ile Tevfik Ünlü'nün soba bulunan odalarında hareketsiz yattığını gördü.

Baba Ünlü 112'ye ihbarda bulundu, ardından çocuklarını hastaneye ulaştırmak için kendi aracına alarak Afyonkarahisar'a doğru hareket etti.

Yolda sağlık ekibiyle karşılaşan aile, durumları ağır olan çocukları ambulansa nakletti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ünlü kardeşler, kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Afyonkarahisar # soba zehirlenmesi # karbonmonoksit
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