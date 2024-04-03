Afyonkarahisar'da bir kişi otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişi, otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Afyonkarahisar'da bir kişi otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Üçkuyu köyü Karagöz mevkisinde yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen A.K'nin (43) cenazesi morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Emekliler dikkat! Maaşınızı o bankaya taşırsanız 17.500 TL verilecek...Emekliler dikkat! Maaşınızı o bankaya taşırsanız 17.500 TL verilecek...Ekonomi
Çok Okunanlar
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
3 Nisan hava durumu! Toz taşınımına dikkat!
Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...
Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..."
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Dikkatli olun..."
İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
İzinsiz yürüyüş yapan ve terör örgütü PKK'yı öven 89 kişi gözaltına alındı!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarda cezalar belli oldu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarda cezalar belli oldu
Öne Çıkanlar Batman'da polis provokasyon yapan DEM Partililere TOMA ile müdahale etti #demparti #batman #polis Batman'da polis provokasyon yapan DEM Partililere TOMA ile müdahale etti #demparti #batman #polis Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir... Uyuyamıyor musunuz? Hastalık habercisi olabilir...