Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda durdurduğu otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 140 peçete ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki A.Y, M.Ç. ile R.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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# uyuşturucu # Afyonkarahisar
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