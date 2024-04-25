Afyonkarahisar'da silahlı kavga! 3 kişi…

Afyonkarahisar'da 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı, yakalandı.

Afyonkarahisar'da silahlı kavga! 3 kişi…

Afyonkarahisar’da, E.Ç. (47) ile oğlu A.E.Ç. (20), İstiklal Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Adliyesi'nde görülen bir davanın ardından dışarıya çıktı.

Baba ve oğlu, adliye binasının arka tarafında daha önceden aralarında husumet bulunan C.S. (55) ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce C.S, tabancayla baba ve oğluna ateş etti.

E.Ç. ve A.E.Ç. ile yoldan geçen T.T. (27), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

T.T, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, şüpheli C.S'yi gözaltına aldı.

# Afyonkarahisar
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