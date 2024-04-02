Ağaç budamaya çıkan adamın cansız bedeni bulundu!

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gündüz saatlerinde bahçe evindeki elma ağacını budamak için ikametinden ayrıldığı belirtilen 65 yaşındaki Lütfi K.'den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alamayan ailesi, şahsı bahçeye geldiklerinde yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Şahsın, ağaç budamak için kurduğu merdivenden düştüğü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede Lütfi K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Lütfi K.'nin cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.