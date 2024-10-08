AK Partili isim Burger King açılışına katıldı

İsrail'in Filistin'e saldırılarının ardından başlayan boykotun sembol şirketlerinden birisi de Burger King'di. Türkiye'de adını 'Börgır' olarak değiştirerek boykotun etkisini hafifletmeyi hedefleyen şirket, Rize'de yeni bir şube açtı. Şubenin açılış kurdelesini AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete kesti.

Mete'nin açılışta yer alması büyük tepki çekti. Açılışta kurdele kesen isimler arasında yer alan ve büyük tepki çeken İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'den ise "ilginç" bir açıklama geldi. Tepkiler sonrası Karar'a konuşan Mete, açılışa katıldığını ancak yemek yemediği için İsrail'e destek vermiş sayılamayacağını öne sürdü.

Mete şu sözlerle kendini savundu;