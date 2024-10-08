AK Partili isim Burger King açılışına katıldı
Rize'de Burger King açılışının kurdelesini AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete kesti. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Mete, 'Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum, sadece kurdele kestim' dedi.
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İsrail'in Filistin'e saldırılarının ardından başlayan boykotun sembol şirketlerinden birisi de Burger King'di. Türkiye'de adını 'Börgır' olarak değiştirerek boykotun etkisini hafifletmeyi hedefleyen şirket, Rize'de yeni bir şube açtı. Şubenin açılış kurdelesini AK Partili İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete kesti.
Mete'nin açılışta yer alması büyük tepki çekti. Açılışta kurdele kesen isimler arasında yer alan ve büyük tepki çeken İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'den ise "ilginç" bir açıklama geldi. Tepkiler sonrası Karar'a konuşan Mete, açılışa katıldığını ancak yemek yemediği için İsrail'e destek vermiş sayılamayacağını öne sürdü.
Mete şu sözlerle kendini savundu;
- İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var.