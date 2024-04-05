AK Partili Mehmet Metiner'den şok iddia!

Mehmet Metiner partisinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde birçok şehirde kaybetmesinin ardından kadrolara yönelttiği eleştirilere devam ediyor.



Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti’nin bir büyükşehirde gösterdiği ve kaybeden adayın bakan olacağı söylentisini yaydığını iddia etti ve düşün yakamızdan diyerek sitemde bulundu.

Metiner’in kimi işaret ettiği ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

O PAYLAŞIM!



Bir Büyükşehrimizin belediye başkan adayı sadece kaybetmekle kalmadı, daha önce kazanılan birden fazla ilçe belediyelerinin kaybedilmesine de sebebiyet verdi.



Kalkıp kenara çekileceğine şimdi de kendisiyle aynı soy ismi taşıyan ve seçim döneminde de yanında taşıyan birinci derecedeki akrabası üzerinden “Ben çok yakında Bakan olacağım!” diye bir haberi tedavüle sokuyor.

Bu kadar pişkinliğe pes vallahi!

Şimdi o şehir bu iddiayla çalkalanıyor!

Biz nerde hata yaptık, bundan sonra nasıl ders alırız, partimizi eskisinden daha nasıl güçlü kılarız diye düşünürken birileri şahsi ikballerinin peşinde koşuyor hala.

Sanki çok başarılı da.

Narsisizme varan egosuyla kaybettirdiği yetmiyormuş gibi şimdi de ya kendini gündemde tutmak ya da “Ben bakan olarak geliyorum, Cumhurbaşkanı benden vazgeçmez, ayağınızı ona göre denk alın” yollu aba altından sopa göstermek istiyor.

Parti geçmişi ve dava anlayışı olmayanın birilerinin bizi düşürdüğü hale mi yanalım yoksa hala ona itibar gösteren içimizdekilerin haline mi?

Bir düşün yakamızdan artık.

Biz size başarısız olduğunuz halde koltuk sağlamak veya devlet katında itibar sağlamak için var değiliz.

Artık partimiz de bu tıynetteki kişileri başımıza taç etmekten vazgeçsin gayrı.