Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:19'de, Muğla'nınMarmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Marmaris'e yaklaşık 74,76 kilometre mesafede olan depremin, 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

# deprem # doğu akdeniz # Marmaris
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