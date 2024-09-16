AKOM'dan İstanbul'daki yağışlarla ilgili açıklama! İşte en fazla yağış miktarının görüldüğü ilçeler

AKOM, İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştüğü, en fazla yağış miktarının Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde görüldüğü bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
AKOM'dan İstanbul'daki yağışlarla ilgili açıklama! İşte en fazla yağış miktarının görüldüğü ilçeler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağanağa ilişkin veriler paylaşıldı.

AKOM'dan İstanbul'daki yağışlarla ilgili açıklama! İşte en fazla yağış miktarının görüldüğü ilçeler - Resim : 1

Açıklamada, İstanbul genelinde pazar günü sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayan gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladığı ve akşam saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.

AKOM'un aktardığı verilere göre, kentte metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştü. Açıklamada, en fazla yağış miktarının Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde görüldüğü belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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