AKOM'dan İstanbul'daki yağışlarla ilgili açıklama! İşte en fazla yağış miktarının görüldüğü ilçeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağanağa ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul genelinde pazar günü sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayan gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladığı ve akşam saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.

AKOM'un aktardığı verilere göre, kentte metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştü. Açıklamada, en fazla yağış miktarının Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde görüldüğü belirtildi.