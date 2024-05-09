Aksaray'da feci kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı…

Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı…

Akın Çalışkan (46) idaresindeki 68 S 0447 plakalı servis minibüsü, Hürriyet Mahallesi'nde Hakan Aytop'un (22) kullandığı 68 ED 422 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

# kaza # Aksaray
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