Aksaray'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Son Güncelleme:

Gökhan Töktepedük (24) idaresindeki 68 KK 856 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolu Polis Okulu Kavşağı'nda, Yakup Böge'nin (37) kullandığı 68 AAY 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle araçlardaki İsmet Kara (30), Samet Aytekin (24) ve İbrahim Arslanhan (22) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Böge'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aksaray # kaza # minibüs # hafif ticari araç
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Turist sayısı 4 ayda 11 milyonu geçti 38 bin artçı sarsıntı yaşandı Erzurum'da yıldırım can aldı
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023
3 En İyi 10 Huawei telefon modeli
4 Tarihte korku salan 4 hastalık!
5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira açıklaması