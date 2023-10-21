Aksaray'da Yolda Giden Araba Alev Aldı

Aksaray'da yolda giden araç aniden alev aldı. Kaza sırasında yaralanan sürücü olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da Yolda Giden Araba Alev Aldı

Aksaray'da seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ömer A. (29) kontrolündeki 68 BA 908 plakalı otomobil, Aksaray-Güzelyurt kara yolu Gücünkaya köyü girişinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ömer A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aksaray # aksaray kaza
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