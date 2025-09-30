Ali Yerlikaya eski tip ehliyet sahiplerini uyardı: Süre uzatılmayacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgeleriyle ilgili önemli bir hatırlatma yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını ve son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.

Yerlikaya’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



“Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.”

Bakan, başvuru rakamlarına da değindi. Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını belirten Yerlikaya, günlük ortalama 64 bin 750 belgenin değiştirildiğini aktardı. Ancak uzatma kararının ardından taleplerin hızla düştüğünü vurguladı:

Ağustos ayında 96 bin 134 başvuru yapıldı (günlük ortalama 4 bin 577).

Eylül ayında ise 60 bin 703 başvuru gerçekleşti (günlük ortalama 2 bin 890).

Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını belirterek,



“Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim” çağrısında bulundu.