Alman turist şok oldu! 28 bin lira sağlık faturası ödedi

Ailesiyle birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelen Alman turistin tatili, karşılaştığı hastane faturasıyla kabusa dönüştü. Yürüyüş yaparken çürüyen köprü saçının kestiği ayağına Side’deki özel hastanede 6 dikiş atılan turiste 972.07 euro fatura çıkarıldı. Fatura karşısında şaşıran turist, turistlere uygulanan fiyatlar konusunda yetkililerden yardım istedi.

AYAĞA 6 DİKİŞ İÇİN 28 BİN LİRA İSTEDİLER

Edinilen bilgiye göre, eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte tatil için Manavgat ilçesine bağlı Side’ye gelen Alman Hans Georg Shucht, 2 gün önce akşam saatlerinde yakınlarıyla grup halinde sahilde yürüyüşe çıktı. Kaldıkları otelin önündeki yürüyüş yolunda yaklaşık 500-600 metre gittikten sonra bir köprüden geçtiği sırada Hans Georg Shucht’un ayağı çürüyen saçın içerisine girerek kesikler oluştu. Otele döndükten sonra taksi ile Side’de bulunan Side Özel Anadolu Hastanesi'ne giden Hans Georg Shucht’un ayağına pansuman yapıldıktan sonra 6 tane dikiş atıldı. Muhasebeye gelindiğinde kesilen 972,07 euro tutarındaki faturayı görünce şaşıran Shucht, sadece 6 adet dikiş için bu kadar para istenmesine anlam veremedi. Ödemeyi yaptıktan sonra oteline dönen Shucht, aynı olayın başkalarına yapılmaması için yetkilileri göreve davet etti.



Türkiye tatilinin çok güzel başladığını belirten Hans Georg Shucht: