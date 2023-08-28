Altıeylül’de yeşil alan miktarı iki katına çıkarıldı! Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,” Son 3 yılda 110 bin m yeşil alanı Altıeylül’e kazandırdık”

Altıeylül Belediyesi 7’den 70’e herkesin yeşil alanlarda vakit geçirmeleri için Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,” Son 3 yılda 110 bin m yeşil alanı Altıeylül’e kazandırdık” dedi.

Altıeylül’de yeşil alan miktarı iki katına çıkarıldı! Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,” Son 3 yılda 110 bin m yeşil alanı Altıeylül’e kazandırdık”
Son Güncelleme:

Altıeylül Belediyesi, çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarının sayısını ve yeşil alan miktarını artırmak için çalışıyor. Yeni parkları vatandaşların hizmetine sunan Altıeylül Belediyesi 7 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2 katına çıkardı.

Altıeylül’de yeşil alan miktarı iki katına çıkarıldı! Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,” Son 3 yılda 110 bin m yeşil alanı Altıeylül’e kazandırdık” - Resim : 1

SON 3 YILDA 36 ADET PARK, 89 ADET ÇOCUK OYUN GRUBU...

Vatandaşların nefes alıp park ve yeşil alanlarda vakit geçirmesi için Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkları yeşil alanları temizleyerek vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor. Son 3 yılda Altıeylül’e 36 adet park, 89 adet çocuk oyun grubu, 3 Millet Kıraathanesi kazandıran Altıeylül Belediyesi vatandaşların daha çok yeşil alana sahip olması için çalışıyor.

Altıeylül’de yeşil alan miktarı iki katına çıkarıldı! Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,” Son 3 yılda 110 bin m yeşil alanı Altıeylül’e kazandırdık” - Resim : 2

''İLÇEMİZE YENİ PARK VE YEŞİL ALANLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Başkan Avcı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2014 yılı öncesine göre son 7 yılda yeşil alan oranı yüzde 76, son 3 yılda ise yüzde 45 arttırdı. Park Bahçeler Müdürlüğü; 7 yılda 186 bin m, son 3 yıl da ise 110 bin m yeşil alan Altıeylül’e kazandırdı. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilmeleri, günlük yaşamın keşmekeşinden uzaklaşmaları, çocuklarımızın yapmış olduğumuz parklarda rahat ve konforlu bir şeklide vakit geçirmeleri için ekiplerimiz çalışıyor. İlçemize yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Altıeylül’de yeşil alan miktarı iki katına çıkarıldı! Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,” Son 3 yılda 110 bin m yeşil alanı Altıeylül’e kazandırdık” - Resim : 3

Altıeylül’de yeşil alan miktarı iki katına çıkarıldı! Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,” Son 3 yılda 110 bin m yeşil alanı Altıeylül’e kazandırdık” - Resim : 4

İzmir trafiğini rahatlatacak proje! Konak ve Bornova arası ulaşımı 10 dakikaya düşecekİzmir trafiğini rahatlatacak proje! Konak ve Bornova arası ulaşımı 10 dakikaya düşecekYurt
# Balıkesir # Balıkesir # çevre # yeşil alan # park # belediye başkanı
Çok Okunanlar
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Trakya Üniversitesi'nde!
Trakya Üniversitesi'nde!
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
Öne Çıkanlar Çin ABD’ye Meydan Okudu! Tayvan’a Silah Satışına Sert Tepki! - Ulusal Kanal Haber Çin ABD’ye Meydan Okudu! Tayvan’a Silah Satışına Sert Tepki! - Ulusal Kanal Haber Diyarbakır'da 5 sandık mezar! Diyarbakır'da 5 sandık mezar!