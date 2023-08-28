Altıeylül’de yeşil alan miktarı iki katına çıkarıldı! Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ,” Son 3 yılda 110 bin m yeşil alanı Altıeylül’e kazandırdık”

Altıeylül Belediyesi, çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarının sayısını ve yeşil alan miktarını artırmak için çalışıyor. Yeni parkları vatandaşların hizmetine sunan Altıeylül Belediyesi 7 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2 katına çıkardı.

SON 3 YILDA 36 ADET PARK, 89 ADET ÇOCUK OYUN GRUBU...

Vatandaşların nefes alıp park ve yeşil alanlarda vakit geçirmesi için Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkları yeşil alanları temizleyerek vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor. Son 3 yılda Altıeylül’e 36 adet park, 89 adet çocuk oyun grubu, 3 Millet Kıraathanesi kazandıran Altıeylül Belediyesi vatandaşların daha çok yeşil alana sahip olması için çalışıyor.

''İLÇEMİZE YENİ PARK VE YEŞİL ALANLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Başkan Avcı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2014 yılı öncesine göre son 7 yılda yeşil alan oranı yüzde 76, son 3 yılda ise yüzde 45 arttırdı. Park Bahçeler Müdürlüğü; 7 yılda 186 bin m, son 3 yıl da ise 110 bin m yeşil alan Altıeylül’e kazandırdı. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilmeleri, günlük yaşamın keşmekeşinden uzaklaşmaları, çocuklarımızın yapmış olduğumuz parklarda rahat ve konforlu bir şeklide vakit geçirmeleri için ekiplerimiz çalışıyor. İlçemize yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.