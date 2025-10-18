Alzheimer hastası emekli öğretmen 8 gündür bulunamadı! Vali’den “çip takılacak” açıklaması

Iğdır’ın Küllük köyünde 8 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş’in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Iğdır Valisi Ercan Turan, kayıp öğretmenin bulunması için yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceledi. Küllük köyünde 114 personelin katılımıyla 100 kilometrekarelik alanda sürdürülen çalışmaları takip eden Turan’a, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül, AFAD, UMKE, JAK, komando birlikleri ve güvenlik korucuları eşlik etti.

Vali Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Mısır tarlalarının içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Birçok mısır tarlasını biçtiriyoruz. Dronlar, iz takip köpekleriyle yoğun bir şekilde amcamızı bulmak için gayret gösteriyoruz.”

Turan, benzer kayıpların önlenmesi için yeni bir uygulama başlatacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah bu tür durumda olan hastalarımızı tespit ediyoruz. Durumu olanlara kendilerine çip taktıracağız, durumu olmayanlara biz yardımcı olacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah sağ salim İslam Temeş amcamıza ulaşırız.”

Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü, ekiplerin şu ana kadar herhangi bir ize ulaşamadığı bildirildi.