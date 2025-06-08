Amasra bayramda dolup taşıyor: 6 bin nüfuslu ilçeye 60 bin turist akın etti!

Bartın'ın Amasra ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin en yoğun turistik noktalarından biri haline geldi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra, tarihî yapıları, koyları ve sakin deniziyle tatilcilerin gözdesi oldu. 6 bin kişilik nüfusa sahip olan ilçe, bayramda tam 60 bin yerli ve yabancı günübirlik turist ağırlayarak rekor kırdı.

İlçedeki Büyük ve Küçük Liman mevkilerinde plajlar tamamen dolarken, merkezi alanlarda adım atacak yer kalmadı. İlçeye girişte oluşan kilometrelerce araç kuyruğu nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanı, alternatif otopark alanı olarak kullanılmaya başlandı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçedeki yoğunluğun beklenenin çok üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. İlçede bulunan 3 bin yatak kapasiteli tüm otel ve pansiyonların dolduğunu belirten Çakır, "Bayram tatilinde ilçemizde günübirlik yaklaşık 60 bin turist ağırlıyoruz. Bu turistlerin büyük bir kısmı Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlarımızdan oluşuyor" dedi.

“MERKEZE GİRMEKTE GÜÇLÜK YAŞANIYOR”

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da yaşanan turizm yoğunluğunun hem sevindirici hem de yönetilmesi zor bir boyutta olduğunu söyledi. Özellikle ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğunu belirten Boran, ilçeye gelenlerin merkezde ilerlemekte bile zorlandığını ifade etti.

Boran ayrıca, Rusya’nın Soçi kentinden gelen ve 1060 yolcu taşıyan "Astoria Grande" kruvaziyer gemisinin limana yanaşmasıyla yoğunluğun daha da arttığını kaydetti.

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan Amasra; el değmemiş koyları, az dalgalı denizi ve tarihi dokusuyla her yıl on binlerce turisti ağırlıyor. 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Amasra Kalesi ve çevresi, özellikle fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi.