Amasya'da 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden İran plakalı tırı kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.



Bu sırada tırın dorsesinde bulunan 3 düzensiz göçmen brandayı yırtarak kaçtı. Çok geçmeden yakayı ele verdiler.



Tırın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 58 göçmenin daha bulunduğu belirlendi.



Göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.