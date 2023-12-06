Amasya'da 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Amasya'da İran plakalı bir tırın dorsesinde 61 düzensiz göçmen yakalandı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden İran plakalı tırı kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.
Bu sırada tırın dorsesinde bulunan 3 düzensiz göçmen brandayı yırtarak kaçtı. Çok geçmeden yakayı ele verdiler.
Tırın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 58 göçmenin daha bulunduğu belirlendi.
Göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.
# Amasya # kaçak göçmen