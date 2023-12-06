Amasya'da 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da İran plakalı bir tırın dorsesinde 61 düzensiz göçmen yakalandı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Amasya'da 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden İran plakalı tırı kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Bu sırada tırın dorsesinde bulunan 3 düzensiz göçmen brandayı yırtarak kaçtı. Çok geçmeden yakayı ele verdiler.

Tırın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 58 göçmenin daha bulunduğu belirlendi.

Göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.

# Amasya # kaçak göçmen
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