Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a giden Reşadiye Özlem firmasına ait Ayhan Kılıç yönetimindeki yolcu otobüsü, Kırca mevkiinde Ali Alaçam idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Alaçam ile yanındaki Kazım Göbel hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada yaşamını yitiren sürücü Alaçam'ın çalan cep telefonunu kaza yerindeki ekiplerin açamadığı görüldü.

Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

# amasya
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