Amasya'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Amasya Suluova'da zincirleme kaza gerçekleşti. Kazaya üç araç karışırken 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 05 AAT 034 plakalı otomobil, Tersakan Kavşağı mevkisinde, Ş.P'nin kullandığı 05 ACF 777 plakalı ve L.G. yönetimindeki 05 ADB 076 plakalı otomobillerle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıNihat Zeybekci trafik kazasında yaralandı Kırıkkale'de sağanak: 21 küçükbaş telef oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol maçı Sarallar suç örgütünün lideri gözaltında