Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Otoyolun Kartepe mevkisi Ankara istikametinde G.H. idaresindeki 54 AHG 365 plakalı servis minibüsü şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücü G.H. ile araçta bulunan 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.