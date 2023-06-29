Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi
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Otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik, araçları kaldırma ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Bu arada olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Düzce # Anadolu Otoyolu # düzce # zincirleme trafik kazası
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