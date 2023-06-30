Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 4 otomobil karışırken, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
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Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova-Elmalık mevkisinde yolcu otobüsü ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Kazada yaralanan 13 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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