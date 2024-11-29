Ankara Filistin Dayanışma Platformu'ndan İsrail'e protesto

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla İsrail'i protesto etti. Yapılan açıklamada, 29 Kasım'ın her yıl utanç takvimindeki bir nişane olarak önlerine geldiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara Filistin Dayanışma Platformu'ndan İsrail'e protesto
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası İsrail'i protesto etti.

Grup, Filistin bayrağı ile "Gazze'de insanlar değil, insanlık katlediliyor" yazılı pankart taşıdı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'ndan İsrail'e protesto - Resim : 1

Grup adına açıklama yapan Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Duymaz, 29 Kasım'ın her yıl utanç takvimindeki bir nişane olarak önlerine geldiğini belirtti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'ndan İsrail'e protesto - Resim : 2

Bunca zulme rağmen büyük bir iman ve inançla mücadelelerini sürdüren Gazze halkını selamladıklarını ifade eden Duymaz, "Siyonist terör örgütü İsrail karşısında aciz kalan tüm yapıları, tüm örgütleri, tüm kurumları sorgulayalım. Zulme karşı kenetlenip tavır koyalım. Eylemlere ve boykota destek verelim. Sessiz kalmanın vebalinden korkalım. Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak, bu vebalin ağırlığı altında ezilmemek için, zulmü anlatmaya, bir sivil direniş cephesi oluşturarak mazlum Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Tüm Müslümanları bu direniş cephesinde yer almaya davet ediyoruz." dedi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'ndan İsrail'e protesto - Resim : 3

Açıklamanın ardından Filistin halkı için dualar edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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