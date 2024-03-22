Ankara güne kar yağışıyla uyandı

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken başkent Ankara'da da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı.

Kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerde kar yağışı sürüyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.