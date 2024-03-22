Ankara güne kar yağışıyla uyandı

Ankara'nın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent sakinleri yeni güne kar yağışıyla uyandı.

Ankara güne kar yağışıyla uyandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken başkent Ankara'da da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı.

Kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerde kar yağışı sürüyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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