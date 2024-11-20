Ankara için korkunç senaryo! 1 yıldan az süre kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kenti bekleyen korkunç senaryo ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığı belirtilerek suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara için korkunç senaryo! 1 yıldan az süre kaldı
Yayınlanma:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda kentteki su sıkıntısına değinildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Ankara için korkunç senaryo! 1 yıldan az süre kaldı - Resim : 1

Belediyenin sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda, "Ankara'da geride bıraktığımız yaz aylarında yağan yağmur, buharlaşma dikkate alındığında baraj havzalarına neredeyse hiç etki etmedi. 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, hiç yağış olmaması durumunda Başkent'te yaklaşık 310 gün yetecek su mevcut. Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu tasarruflu tüketelim." ifadelerine yer verildi.

Ankara için korkunç senaryo! 1 yıldan az süre kaldı - Resim : 2

Paylaşımda yer alan videoda ise Ankara'daki barajlarda en az 1992'de, en fazla 2023'te su biriktiği belirtilerek, yağış oranları açısından geçen yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.

Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek! Meteoroloji'den kritik açıklamaSıcaklıklar 10-15 derece düşecek! Meteoroloji'den kritik açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

ankara su
Günün Manşetleri
Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili açıklama
Ankara'da vatandaşlara kritik uyarı
CHP'nin CIA-MOSSAD mesaisi ortaya çıktı
İstanbul’da su fiyatına zam
Biz terörle mücadelemize devam edeceğiz
Tunceli’de CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası
Emekli ve asgari ücretle ilgili Erdoğan’dan kritik açıklama
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Emekli ve asgari ücretle ilgili Erdoğan’dan kritik açıklama Emekli ve asgari ücretle ilgili Erdoğan’dan kritik açıklama
Nasuh Mahruki tutuklandı Nasuh Mahruki tutuklandı
Tunceli’de CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası Tunceli’de CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası
MİT gri listedeki o teröristi yakaladı MİT gri listedeki o teröristi yakaladı
Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak