Ankara için korkunç senaryo! 1 yıldan az süre kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda kentteki su sıkıntısına değinildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla baraj havzalarında 310 gün yetecek su kaldığını belirterek, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesabın yapılan paylaşımda, "Ankara'da geride bıraktığımız yaz aylarında yağan yağmur, buharlaşma dikkate alındığında baraj havzalarına neredeyse hiç etki etmedi. 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, hiç yağış olmaması durumunda Başkent'te yaklaşık 310 gün yetecek su mevcut. Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu tasarruflu tüketelim." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda ise Ankara'daki barajlarda en az 1992'de, en fazla 2023'te su biriktiği belirtilerek, yağış oranları açısından geçen yıl ile bu yılın verileri karşılaştırıldı.