Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Karaismailoğlu, 10. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nın (Eurasia Rail) 3. gün konferanslarının açılış oturumunda "Türkiye Yüzyılı'nın Ulaştırma Vizyonu" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 21 yılda ulaştırma sektöründe çok büyük adımlar attığını kaydederek, dev ulaştırma ve altyapı projelerine ilişkin örnekler paylaştı.

Karaismailoğlu, "İhracatımız nasıl 25 milyar dolardan 254 milyar dolara nasıl çıkmışsa, 1 trilyon dolarlık ihracat hedefi de güçlü altyapı sayesinde olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajını mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye, 1,6 milyar insana ve 43,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmanın mümkün olduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, dünyadaki ticaret hacminin 15 milyar ton olduğunu, bu rakamın 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona ulaşmasının beklendiğini kaydederek, yeni dönemde bu alanda Karadeniz'in de öne çıkacağını, Türkiye'nin bu çerçevede planlamalarını yaptığını söyledi.

"YATIRIMLARIN BÜYÜK KISMI DEMİR YOLUNA AYRILDI"

Adil Karaismailoğlu, 2003-2023 yıllarında 193,9 milyar dolarlık ulaştırma, haberleşme ve altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek, bu yatırımdan kara yollarının 40 milyar dolarlık pay aldığını söyledi. Artık ağırlık verecekleri demir yolunda 2053'e kadar 64 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, bu alanda son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı açtıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, şu anda 29 bin 33 kilometre olan bölünmüş yol ağını 2053'te 38 bin 60 kilometreye çıkaracaklarını, demir yolu uzunluğunun ise 13 bin 919 kilometreden 28 bin 590 kilometreye yükseltileceğini kaydederek, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının ise 10'dan 52 olacağını bildirdi.

"508 KİLOMETRELİK ANKARA - İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın tam 508 kilometre uzunluğunda olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- İnşallah 2024'ün sonunda bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Ankara-İzmir arasındaki 508 kilometrelik mesafe 3,5 saate düşecek. Bursa ile Balıkesir'i Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlayacaklarını, bu hatta yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, 313 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yoğun çalışma olduğunu ve bu hattın 2025'te bitirileceğini vurguladı. Proje bittiğinde Gaziantep'te durmayacak. Şanlıurfa'dan Mardin'e doğru devam edecek. Şanlıurfa tarafının projesi tamamlandı. Önümüzdeki dönemde bunun ihaleleri yapılacak.

Karaman ile Niğde arasındaki çalışmaların da sürdüğünü, 2024 sonu itibarıyla bu hattı açacaklarını, ondan sonra Niğde-Mersin arasındaki demir yolu hattını tamamlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle aktardı: