Ankara'da 1125 kişi yakalandı

Ankara'da aranan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 1125 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara'da 1125 kişi yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Başkent Ankara'da, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15-21 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama yapıldı.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 1125 kişinin yakalandığını bildirdi.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 319 ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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