Ankara'da 2 minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Ankara'da 2 minibüs çarpıştı: 21 yaralı
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Selami A. yönetimindeki minibüs, Çubuk-Ankara kara yolu Yenice Mahallesi kavşağında Ali M. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada, sürücülerle araçlardaki 19 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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